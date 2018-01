Auch nach mehr als zwölf Stunden sind die Verhandlungen im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie in den entscheidenden Punkten nicht vorangekommen. Es hakt vor allem an der Frage des finanziellen Ausgleichs.

In der entscheidenden fünften Runde der Metall-Tarifverhandlungen in Stuttgart zeichnet sich auch nach über zwölf Stunden noch kein Durchbruch ab. "Es hakt", erklärte eine Sprecherin der IG Metall am Samstagmorgen. Die Verhandler stritten demnach weiterhin über die Ausgestaltung eines Zuschusses für Arbeitnehmer, die zur Pflege von Angehörigen oder Betreuung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...