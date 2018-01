Die E-Mobilität kommt auf dem deutschen Automarkt durch die zu geringe Reichweite und zu wenige Schnellladestationen nur schleppend voran. Volkswagen-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch will das bis 2020 ändern.

Volkswagen-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch sieht für die Elektromobilität noch eine Reihe von Hindernissen auf dem Weg zu einem echten Durchbruch in Deutschland. Das nach wie vor zu dünne Ladenetz in der Bundesrepublik sei dabei die wichtigste Schwachstelle, sagte der Chefaufseher des zwölf Marken umfassenden Autokonzerns der Deutschen Presse-Agentur in Wolfsburg.

"Das eigentliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...