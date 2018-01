Röhrenhersteller Vallourec profitiert vom steigenden Ölbedarf, Nike verdient besser als Adidas und der Anleihefonds UniEuroRenta rentiert sich mit steigender Inflation. Aktien, Anleihen und Fonds für private Geldanleger.

Aktientipp: Vallourec - Franzosen vor dem Sprung

Viele Experten glauben noch nicht an eine Ölpreishausse. Sie verweisen auf die steigende US-Ölförderung. Diese wird tatsächlich bald die Schwelle von zehn Millionen Barrel pro Tag erreichen. Doch die Skeptiker vergessen, dass jedes Jahr neue Kapazitäten für fünf Millionen Barrel pro Tag neu in Produktion gehen müssen, um das globale Ölangebot auch nur konstant zu halten. Und die Nachfrage steigt nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur 2018 um 1,4 Millionen Barrel pro Tag. Die weltweiten Lager bauen sich schneller ab als vielfach angenommen. Der Ölpreis muss zwangsläufig ein Niveau erreichen, das die Ölindustrie wieder zu mehr Investitionen in Produktion und Exploration animiert.

Profitieren wird dann auch wieder der französische Röhrenhersteller Vallourec. Rund 63 Prozent des Geschäfts macht der Stahlkonzern mit der Öl- und Gasindustrie. Der Rest entfällt auf Kunden aus Industrie (20 Prozent), Stromerzeugung (11) und Petrochemie (6). Belebungstendenzen sind im Zahlenwerk bereits zu finden. Nach neun Monaten 2017 stieg der Umsatz um 26 Prozent auf 2,68 Milliarden Euro. Der Nettoverlust verringerte sich um 41 Millionen auf 119 Millionen Euro. Der Sprung über die Gewinnschwelle sollte 2018 klappen. Geht die Rechnung noch nicht auf, wird den Franzosen das Geld nicht ausgehen. In der Kasse liegt eine Milliarde Euro. Hinzu kommen unausgeschöpfte Kreditlinien über 1,4 Milliarden Euro. Die Nettoschulden liegt bei überschaubaren 1,6 Milliarden Euro.

Aktientipp: PNE - Frischer Wind für neuen Strom

Der Windparkentwickler PNE hat den Zuschlag für ein Windkraftprojekt im Westen der Türkei mit einer jährlichen Produktion von 71 Megawatt erhalten. Für PNE ist das ein doppelter Erfolg: Zum einen baut der Cuxhavener Windkraftpionier, der sich bisher vor allem auf Projekte in Deutschland und Frankreich konzentrierte, seine Präsenz in Schwellenmärkten aus - hier sind die Wachstumsraten höher als in den alten Industrieländern. Zum anderen ist das Projekt Teil seines Neustarts, nachdem PNE bis 2017 das in den vergangenen Jahren aufgebaute Windparkportfolio an einen Ableger der Allianz-Versicherung verkauft hat.

234 Millionen Euro Eigenkapital stehen seit dieser Verkaufsaktion in den Büchern von PNE. Das ist mehr als die Hälfte der Bilanzsumme und deckt praktisch den gesamten Börsenwert von PNE. Mit den eingenommenen Mitteln will PNE in den nächsten Jahren ein neues Portfolio an Windparks aufbauen. Mit 94 fertigen oder fortgeschrittenen Projekten in der Pipeline ist PNE dazu auf gutem Weg. Außerdem werden jetzt Schulden abgebaut und Finanzkosten gesenkt. Das dürfte sich ab Mitte 2018 auszahlen, wenn PNE seine Unternehmensanleihe zurückkauft, für die bisher acht Prozent pro Jahr fällig wurden. Zudem will sich PNE vom reinen Windparkentwickler zum Komplettanbieter für neue Energien wandeln. Vielversprechend sind hier neue Techniken zur Speicherung von Strom aus Wind- oder Sonnenkraft durch Umwandlung in Biogas. Seit Mai 2017 ist der aktivistische Investor AOF mit 5,1 Prozent bei PNE an Bord. AOF setzt darauf, dass PNE die Energieherstellungskosten in den nächsten Jahren um ein Drittel senkt und seinen Marktanteil ausbaut. Ermutigend: Beim Generikahersteller Stada half AOF dem Aktienkurs mächtig auf die Sprünge.

Aktientipp Nike und Aktienrückblick SGS

Aktientipp: Nike - Viel mehr Gewinn als Adidas

Auf den ersten Blick war es für Anleger eine Enttäuschung: Im Herbstquartal machte Nike in seinem Kernmarkt Nordamerika fünf Prozent weniger Umsatz. Doch nun gibt es Anzeichen dafür, dass der amerikanische Sportartikelkonzern im laufenden Geschäftsjahr (bis Ende Mai 2018) wieder an seine langjährige Wachstumsstory anknüpft. Aktien von Nike sind nach zwei Jahren Kurskorrektur eine Gelegenheit für strategische Investoren.

Die hohe Rentabilität von Nike, die schon heute deutlich über der des deutschen Konkurrenten Adidas liegt, steht vor einem neuen Schub. Ausgangspunkt ist die Kooperation mit dem Onlineimperium Amazon und dem sozialen Netzwerk Facebook. Über beide Kanäle pusht Nike den direkten Verkauf an Konsumenten. Die Wachstumsraten dabei sind zweistellig. Zugleich erhöht sich damit die Gewinnmarge, da die Zwischenstufe Fach- und Einzelhandel entfällt. US-Analysten rechnen damit, dass Nike im Onlinegeschäft fast doppelt so gut verdient wie im klassischen Verkauf. Und selbst dort sind die Aussichten 2018 gerade am Heimatmarkt USA nicht schlecht, da der Einzelhandel ...

