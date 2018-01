Als Warren Buffett Anfang des Monats auf CNBC erschien, fragte Becky Quick ihn, ob er glaubte, dass Aktien zu hoch bewertet würden.



Buffett antwortete: "Sie sind im Verhältnis zu den Zinsen nicht hoch bewertet."



Wenn das vertraut klingt, dann liegt das daran, weil es das Gleiche ist, was Buffett im Mai 2017 bei der Jahresversammlung von Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) gesagt hatte - was er in einem anderen CNBC-Auftritt im Oktober wiederholt hatte. Im Verhältnis zu den Zinsen sind Aktienkurse sinnvoll bewertet, solange die Zinsen so niedrig bleiben, wie sie heute sind.

Die Zinsen

Im CNBC-Interview fügte Buffett hinzu, dass die Zinssätze als Gravitation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...