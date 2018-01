Insektensterben, ausgelaugte Böden, verschmutzte Meere - wir brauchen den Wandel zu einer sinnvolleren Landwirtschaft. Die stärkste Kraft dabei sind die Verbraucher.

Ein Weltverbesserer ist laut Duden jemand, der glaubt, nach seinen Vorstellungen könne die Welt verbessert werden. Also ein Idealist oder Träumer. Wenn ich solche Interpretationen außer Acht lasse und mir den Zustand unseres Planeten anschaue, komme ich zu dem Schluss: Ja, die Welt muss verbessert werden. Nicht die Erde selbst, sondern unser Umgang mit ihr bedarf einer radikalen Veränderung. Denn allein wir Menschen tragen die Verantwortung für die Erwärmung der Erde, für Meere voller Plastik und auch für aussterbende Tier- und Pflanzenarten.

In Deutschland ist die Masse an Insekten zwischen 1989 und 2016 um über 75 Prozent zurückgegangen. Wir können diese Nachricht achselzuckend zur Kenntnis nehmen. Oder wir machen uns Gedanken über die Ursachen und Folgen, wenn die mit 33 000 Spezies in Deutschland artenreichste Tierklasse so dramatisch abnimmt. 80 Prozent der Pflanzen sind auf die Bestäubung durch Insekten wie Bienen und Hummeln angewiesen, damit sich Samen oder Früchte bilden können. Bienen sind nach Rindern und Schweinen unser drittwichtigstes Nutztier.

Wenn die Insekten aussterben, gibt es bald keine Äpfel, Gurken oder Sonnenblumenkerne mehr - zumindest nicht auf natürlichem Wege. Wo keine Insekten mehr sind, ist der Nahrungskreislauf der Tiere empfindlich gestört. Oft werden die Felder vor der Aussaat mit Glyphosat gespritzt. Dieses Herbizid tötet sämtliche Pflanzen, also auch die für Insekten wichtigen, weil ...

