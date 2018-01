Dresden (ots) - Paralympicssiegerin und Handbike-Weltmeisterin Christiane Reppe ist aus Anlass des 13. SemperOpernballs am gestrigen Freitagabend mit dem St. Georgs Orden in Dresden ausgezeichnet worden. Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter überreichte die Auszeichnung im Beisein von Dirk Hilbert, Oberbürgermeister von Dresden, vor tausenden Besuchern auf der Bühne vor der Semperoper an Reppe. Die gebürtige Dresdnerin wurde für ihre "herausragenden sportlichen Leistungen als Mutmacher und außergewöhnlich positive und Hoffnung gebende Persönlichkeit ausgezeichnet".



Reppe zeigte sich vor der gewaltigen Kulisse gerührt: "Die Auszeichnung ist für mich eine große Ehre. Es bedeutet mir unglaublich viel, dass das Komitee des SemperOpernballs mich als eine der Ordensträgerinnen ausgewählt hat. Ich bin mehr als stolz, dass ich mit meinem Sport so weit gekommen bin und den Leuten in meiner Heimatstadt so vielleicht auch etwas von meinem Erfolg zurückgeben kann." Die Ausnahmesportlerin wurde begleitet von Thomas Bellartz, Herausgeber von APOTHEKE ADHOC. Er sagt: "Christiane ist ein echtes Vorbild - sie strahlt Leidenschaft und Energie aus. Sie zeigt uns, wie man erfolgreich ist, sich motiviert und seine Ziele erreichen kann, und das mit Spaß und Freude. Die Auszeichnung ist mehr als verdient."



Bereits seit 2015 fördert APOTHEKE ADHOC Christiane Reppe, eine der erfolgreichsten Handbikerinnen der Welt. Reppe ist mehrfache Weltmeisterin, Weltrekordhalterin und hat 2016 in Rio de Janeiro paralympisches Gold gewonnen. Erst im September 2017 hatten Reppe und Bellartz die Fortführung ihrer Zusammenarbeit bis zu den Sommer-Paralympics in Tokio 2020 bekannt gegeben.



APOTHEKE ADHOC und das gesamte Team von EL PATO Ltd. gratuliert Christiane Reppe zu dieser besonderen Ehrung.



OTS: APOTHEKE ADHOC newsroom: http://www.presseportal.de/nr/68717 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_68717.rss2



Pressekontakt: APOTHEKE ADHOC Skalitzer Straße 68 10997 Berlin Telefon: 030 802080 500 E-Mail: info@apotheke-adhoc.de