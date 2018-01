Hamburg (ots) - Die in London ansässige Fußball-Digitalplattform Squawka, deren größter Einzelgesellschafter bisher die RTL Group-Tochter FremantleMedia war (Anteil: knapp 35 Prozent), wurde komplett an das Unternehmen Catena Media plc mit Hauptsitz in Malta verkauft. Ein Sprecher der RTL Group bestätigte den Deal auf Anfrage des Hamburger Medienmagazins 'new business' (www.new-business.de). FremantleMedia hatte sich im April 2016 an Squawka beteiligt. Eine Option, später weitere Anteile zu erwerben, wurde nicht wahrgenommen.



Die Nachrichten- und Analyse-Plattform Squawka wurde 2012 von Sanjit Atwal und Leo Harrison gegründet und visualisiert mit ihrer hauseigenen Technologie Millionen von Fußballdaten, die als Basis für redaktionellen Content und Social-Media-Inhalte genutzt werden. Ein Team von Journalisten, Technologen und Kreativen produziert jeden Tag mehr als 180 Content-Einheiten und versorgt damit ein weltweites Publikum.



