Zum Teil einfache Farbkopie, zum Teil professionelle Massenproduktion: Kriminelle suchen regelmäßig das schnelle Geld mit falschen Banknoten. Die jüngsten Zahlen machen Währungshütern aber Hoffnung.

"Reich werden mit Falschgeld - jetzt kaufen" - man muss nicht einmal in die dunklen Kanäle des Internets abwandern, um fragwürdige Angebote wie dieses zu finden. Unverblümt werden Blüten im Netz angeboten. Und Tipps, wie Kunden das illegale Treiben verschleiern können, liefern die Anbieter gleich mit: Natürlich sei es strafbar Falschgeld zu bestellen, zu besitzen und/oder in Verkehr zu bringen, heißt es auf einer Webseite, aber: "Werdet ihr erwischt (was aufgrund der guten Qualität eine Seltenheit ist) solltet ihr nicht mehr als 1 Note dabei haben. Bei einer Note kann man noch glaubhaft vertreten, dass man diese von jemand anderem bekommen hat. In 99 Prozent der Fälle kommt man dabei mit einem blauen Auge davon."

Mit ein paar Klicks gefälschte Banknoten bestellen oder sich glitzernde Hologramm-Sticker besorgen, um billige Farbkopien zu veredeln: So mancher lässt sich von der Aussicht auf schnelles Geld verlocken. "Wir waren neugierig und wollten wissen, wie das funktioniert. Wir wollten es einfach mal ausprobieren", zitierte die "Südwestpresse" Aussagen von Angeklagten in einem Prozess vor dem Amtsgericht Reutlingen im November. Der Vorwurf gegen die drei Männer, Anfang 20: gemeinschaftliche gewerbsmäßige Geldfälschung.

"Es ist erstaunlich, wie offen für Falschgeld auch im Internet geworben wird", sagt Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele und warnt: "Wir können nur jedem raten, diese Wege nicht zu beschreiten, denn Falschgeld in Verkehr bringen ist ein Verbrechen ...

