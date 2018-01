Die Süßwaren-Hersteller leiden unter der geringeren Lust der Konsumenten auf Zucker. Vor der Branchenmesse ISM muss ausgerechnet Haribo Umsatzverluste eingestehen - ein Warnsignal auch für die Konkurrenz. Eine Analyse.

Es ist ein Menetekel kurz vor der Eröffnung der diesjährigen Süßwarenmesse ISM in Köln: Haribo-Landes-Chef Dennis Teeken muss eingestehen, dass der Gummibären-Hersteller in Deutschland Umsatz verliert. Ausgerechnet die sonst so auf Verschwiegenheit bedachte Haribo-Gruppe schlägt sich zudem noch mit kritischer Berichterstattung über die Produktionsbedingungen der Schweinegelatine herum, die in den Süßigkeiten steckt.

Der Fall zeigt: Der Trend zur gesunderen Ernährung kommt auch in der Bonbon-Branche an - jenseits von Sonntagsreden. Wachsweiche Klümpchen aus Gelatine, Zucker und Aromen sind da nicht gerade das passende Produkt - auch nicht ...

