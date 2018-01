München (ots) - Bei der gestrigen feierlichen Verleihung des 19. "Deutschen Fernsehpreises" im Kölner Palladium erhielt die ARD neun Auszeichnungen, davon gingen vier an "Babylon Berlin" (ARD Degeto/WDR/SKY) und zwei an "Das Verschwinden" (BR/ARD Degeto/NDR/SWR).



Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, zur diesjährigen Verleihung des Deutschen Fernsehpreises: "Herzlichen Glückwunsch allen Preisträgern! Ich bedanke mich bei allen Beteiligten vor und hinter der Kamera: Sie haben diese ausgezeichneten Leistungen möglich gemacht. Die Qualität unseres Programmangebots spiegelt sich im Können und in der Kreativität der Preisträger wider."



Die Ausgezeichneten:



"Babylon Berlin" (ARD Degeto/WDR/SKY) wurde in folgenden Kategorien prämiert: Beste Drama-Serie Beste Kamera: Frank Griebe, Bernd Fischer, Philipp Haberlandt Beste Musik: Johnny Klimek, Tom Tykwer Beste Ausstattung: Uli Hanisch, Pierre-Yves Gayraud



"Das Verschwinden" - (BR/ARD Degeto/NDR/SWR) wurde mit zwei Fernsehpreisen in folgenden Kategorien ausgezeichnet: Beste Schauspielerin: Julia Jentsch Bestes Buch: Hans-Christian Schmid, Bernd Lange



Ausgezeichnet wurde als



Bester Mehrteiler "Brüder" (SWR)



Beste Dokumentation/Reportage:



"Nervöse Republik - Ein Jahr Deutschland" (ARD/NDR/rbb)



Beste Comedy:



"extra 3" (ARD/NDR) Das Satiremagazin mit Christian Ehring.



Der Deutsche Fernsehpreis wird in diesem Jahr in insgesamt 24 Kategorien verliehen. ARD, RTL, SAT.1 und das ZDF vergeben den Preis für hervorragende TV-Leistungen seit 1999. Die Federführung lag 2018 bei SAT.1.



