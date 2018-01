Baden-Baden (ots) -



"Brüder" in der Kategorie "Bester Mehrteiler" ausgezeichnet / Verleihung am 26. Januar 2018 in Köln



Die SWR Eigenproduktionen "Brüder" gewinnt den renommierten Deutschen Fernsehpreis 2018 in der Kategorie "Mehrteiler". Der vielbeachtete Spielfilm erzählt die Geschichte des Studenten Jan, der sich den Salafisten annähert, sich zunehmend radikalisiert und als IS-Kämpfer nach Syrien geht. Inszeniert wurde "Brüder" von Züli Aladag, die Drehbücher stammen von Kristin Derfler und Züli Aladag nach der Buchvorlage von Kristin Derfler. "Brüder" wurde am 22. November 2017 im Ersten ausgestrahlt. Ausführende Produzentin ist Franziska Specht, die Redaktion liegt bei Martina Zöllner und Jan Berning. Der Deutsche Fernsehpreis wurde heute, 26. Januar 2018, in Köln verliehen.



SWR Intendant Peter Boudgoust gratuliert SWR Intendant Peter Boudgoust freut sich mit dem gesamten Team von "Brüder" und betont: "Der SWR bereichert mit 'Brüder' den aktuellen gesellschaftlichen Diskurs zum Thema Radikalisierung durch einen komplexen, spannenden und eindringlichen Zweiteiler. Er verfolgt auf Basis einer umfassenden Recherche mit genauem Blick den Weg eines Studenten in die Radikalisierung - bis in ein IS-Trainingslager hinein."



SWR Koproduktion ebenfalls ausgezeichnet Der SWR freut sich auch über die Auszeichnungen für die Produktion "Das Verschwinden" (ARD Degeto/BR/NDR/SWR), die in den Kategorien "Beste Schauspielerin" (Julia Jentsch) und "Bestes Buch" (Hans-Christian Schmid und Bernd Lange) gekürt wurde.



