BRATISLAVA (dpa-AFX) - Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung will eine seiner beiden Fabriken in der Slowakei schließen. Das bestätigte die slowakische Firmenleitung der Tageszeitung "Sme" (Samstag). Medien und lokale Politiker hatten schon länger befürchtet, dass der Weltkonzern seine Bildschirm-Produktion nach dem Auslaufen bisheriger staatlicher Subventionen in das billigere Rumänien verlegen wolle. In der Slowakei sind zuletzt dank verringerter Arbeitslosigkeit und wegen des Fachkräftemangels die Löhne stark gestiegen.

Nach den jetzt gegenüber der Zeitung bestätigten Plänen soll vorerst nur der Standort Voderady bei Trnava mit seinen rund 1500 Mitarbeitern geschlossen und mit dem wenige Kilometer entfernten Betrieb in Galanta zusammengelegt werden. Die slowakische Regierung plant eine Gesetzesänderung, die die Beschäftigung von Arbeitskräften aus Nicht-EU-Ländern wie Serbien und der Ukraine erleichtern soll, um Firmen wie Samsung im Land zu halten./ct/DP/zb

ISIN KR7005930003

