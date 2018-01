Der japanische Leitindex markierte während der abgelaufenen Handelswoche ein Bewegungshoch knapp oberhalb von 24.000 Punkten, konnte dieses aber in der zweiten Wochenhälfte nicht verteidigen. Als Spielverderber in dieser Hinsicht erwies sich der starke Yen, der dem Nikkei 225 ein wenig die Luft nahm. In der nächsten Handelswoche stehen in Japan eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten (u.a. am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...