Premierminister Modi stellt in Davos ein schnell wachsendes Indien vor - das aber auch noch einiges aufzuholen hat. Während das Land die Energiewende vorantreibt, lebt fast ein Viertel der Bevölkerung ohne Strom.

Saudan Singh hat als Kind die Geburt des unabhängigen Indien im Jahr 1947 erlebt. Es sollte danach 70 Jahre dauern, bis er zu Hause elektrisches Licht hatte. Erst 2017 kamen staatliche Ingenieure in sein nordindisches Dorf Anandpur, um Strommasten und -leitungen sowie einen Trafo zu bauen. Bis dahin gehörten die rund 200 Bewohner zu den laut Schätzungen 300 Millionen Indern, die ohne Elektrizität leben.

Die Regierung unter Führung von Narendra Modi ist dabei, diese Lücke zu schließen - ein Thema, das der Premier auch bei der Eröffnungsrede des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos angesprochen hat.

Bis zum 1. Mai sollen dem indischen Kabinett zufolge alle Dörfer in dem riesigen Land Strom haben. Bis zum Jahresende soll dieser auch alle Haushalte erreichen und 24 Stunden am Tag verfügbar sein. Das wäre ein großer Erfolg - zeigt aber auch, dass das schnell wachsende 1,3-Milliarden-Einwohner-Land in einigen Bereichen noch enormen Aufholbedarf hat.

Um diesen zu stillen und zugleich seine ambitionierten Ziele zu erreichen, braucht Indien ausländische Investitionen. Die bürokratischen Hürden wurden zuletzt weiter

