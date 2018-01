Als Opposition im Bundestag bleibt den Grünen wenig Aufmerksamkeit. Dagegen mühen sie sich mit neuem Personal und suchen neue Themen - etwa zum Umgang mit Robotern und Künstlicher Intelligenz.

"Kann sein, dass in den nächsten Jahren viel Graubrot zu kauen ist", sagt eine Delegierte über das, was den Grünen bevorsteht. Nach der Bundestagswahl waren sie nah dran, nach zwölfeinhalb Jahren mal wieder im Bund mitzuregieren. Doch die Ökopartei ist nach dem Aus für eine schwarz-gelb-grüne Regierung nur noch die kleinste Fraktion unter sechsen im Bundestag.

Klein und in der Opposition, das heißt ganz hinten auf den Rednerlisten und nur mit Restplätzen etwa bei der Besetzung wichtiger Ausschüsse. Deshalb setzt die Ökopartei bei ihrem Bundesparteitag dieses Wochenende in Hannover auf neues Personal an der Parteispitze und auf neue Schwerpunkte. Die Ökos suchen Themen, die der von ihnen als "muffig" dargestellten schwarz-roten Koalition nicht einfallen.

Dafür treten die jeweils mit großer Mehrheit gewählten Annalena Baerbock und Robert Habeck an. Baerbock warb für einen direkten und intensiven Kontakt mit großen Unternehmen. Habeck verlangte eine andere Steuerpolitik für Reiche, um die Kluft zwischen Arm und Reich nicht wachsen zu lassen.

Wer kaum Chancen hat, muss sie also nutzen. Diese Devise gibt der scheidende Bundesvorsitzende Cem Özdemir seinen Leuten vor: "Wir sollten die Anwälte der Zukunft sein." Es gehe um Arbeit, Roboter, Künstliche Intelligenz, es gehe um Chancengerechtigkeit ...

