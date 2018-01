Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Tarifkonflikt in der deutschen Metall- und Elektroindustrie stehen die Zeichen auf Streik. Die IG Metall ruft nun ihre Mitglieder zu bundesweiten ganztägigen Warnstreiks auf, die ab Mittwoch beginnen sollen, sagte eine Sprecherin. Die Verhandlungspartner hatten am Samstag Morgen in der fünften Verhandlungsrunde im Pilotbezirk Baden-Württemberg nach 16 Stunden die Gespräche ergebnislos abgebrochen.

Darüber hinaus plant die Gewerkschaft, ihre Mitglieder zu Urabstimmungen über unbefristete Arbeitsniederlegungen in mehreren Regionen aufzurufen, sollten die Arbeitgeber nach den Warnstreiks nicht mit einem verbesserten Angebot an den Verhandlungstisch zurückkehren, sagte IG Metall-Vorsitzender Jörg Hofmann bei einer Pressekonferenz am Samstag.

"Offenbar verstehen die Arbeitgeber keine andere Sprache als noch mehr Druck", sagte IG-Metall-Verhandlungsführer Roman Zitzelsberger. Die Arbeitgeber seien auf keinen der Lösungsvorschläge eingegangen.

Rainer Dulger vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall sagte, man habe "der IG Metall alle möglichen Brücken gebaut, um zu einer für beide Seiten akzeptablen Einigung zu kommen". Die Arbeitgeber würden am Montag gegen die Streiks Klage einreichen, so Dulger.

Die IG Metall fordert für die 3,9 Millionen Beschäftigten neben 6 Prozent mehr Lohn die Möglichkeit, ihre wöchentliche Arbeitszeit zeitweise auf 28 Stunden reduzieren zu können, von derzeit 35 in den alten bzw. 38 in den neuen Bundesländern. Wer Kinder betreut oder Angehörige pflegt, soll 200 Euro monatlich Zuschuss für den Lohnausfall bekommen. Schichtarbeiter sollen pro Jahr zehn Tage weniger arbeiten müssen und 750 Euro Zuschuss erhalten.

Die Arbeitgeber hatten eine Lohnerhöhung von 2 Prozent angeboten und den teilweisen Lohnausgleich als rechtswidrig und diskriminierend abgelehnt. Sie fordern ihrerseits mehr Spielräume für eine Ausweitung der Wochenarbeitszeit.

Am Mittwoch Abend hatten Arbeitgeber und Gewerkschafter ihre Gespräche ergebnislos abgebrochen. Am Freitag hatte der IG-Metall-Vorstand in Frankfurt beschlossen, die Verhandlungen bis Samstag Mittag im Pilotbezirk Baden-Württemberg fortzusetzen.

