Nächste Woche Sonntag soll der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD stehen - nach zehntägiger Verhandlung in 18 Arbeitsgruppen mit fast 100 Unterhändlern. "Kaum zu schaffen", fürchten manche im Maschinenraum.

Tempo, Tempo: Am Freitagmorgen brannten CDU-Chefin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und SPD-Chef Martin Schulz vor Ehrgeiz, die Zeit des zähen Sondierens in Rekordzeit mit einem Koalitionsvertrag zu beenden. "Ein Aufbruch für Europa, ein Aufbruch für Deutschland" soll das Signal werden, das Deutschland am 4. Februar oder in den frühen Morgenstunden des 5. Februar an die Wähler und die Welt senden werde, kündigte die geschäftsführende Bundeskanzlerin vollmundig an. Seehofer und Schulz sagten ebenfalls, dass die Verhandlungen nun "zügig" und "konstruktiv" zu einem zukunftsweisenden Ergebnis für Deutschland und Europa geführt werden sollen.

Jedoch: Unter den vielen, die jetzt innerhalb einer guten Woche dieses Ergebnis liefern sollen, war am Samstagmorgen die Sorge groß, dass die plötzliche Eile zu einem vielleicht schnellen, aber womöglich nicht zu einem guten Ergebnis führen könnte. "Solidität geht vor Schnelligkeit", sagte SPD-Vize Ralf Stegner dem Handelsblatt. Schließlich wolle man ja auf Basis des Verhandlungsergebnisses vier Jahre miteinander regieren, mahnte er die Chefs. Auch in der Union tun sich Arbeitsgruppenmitglieder schwer mit dem engen Zeitplan, auch wenn sie ihr Murren nicht öffentlich machen wollen.

Natürlich sei es verständlich, dass die Wähler über vier Monate nach der Bundestagswahl Ergebnisse und eine Regierung sehen wollten. Zumal sich nach der Einigung auf den Vertrag weitere drei Wochen für die SPD-Mitgliederbefragung anschließen werden, die Regierung damit frühestens Anfang März gebildet wird. Die Chefs sollten aber bitte nicht vergessen, dass die Phase der Koalitionsverhandlungen die wichtigste vor einer Regierungsbildung sei.

In einigen der 18 Arbeitsgruppen jedenfalls geriet der ehrgeizige Verhandlungsplan an diesem Samstag bereits ins Rutschen: Samstag und Sonntagvormittag sollten die Gruppen durchverhandeln und am Sonntag um 15 Uhr den Parteispitzen erste Zwischenergebnisse ...

