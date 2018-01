Russland möchte sich mit einem "Kongress der Völker Syriens" als Friedensstifter in dem anhaltenden Konflikt präsentieren. Die größte Oppositionsgruppe sagt ihre Teilnahme aber ab. Für Russland kein Grund zur Panik.

Der von Russland einberufene "Kongress der Völker Syriens" wird ohne das größte Oppositionsbündnis, aber mit den Vereinten Nationen stattfinden. Es seien im Vorfeld zu wenige Fortschritte erzielt worden, um die Teilnahme zu rechtfertigen, sagte der Delegationsleiter des Syrischen Verhandlungskomitees (HNC), Nasr al-Hariri, am Samstag in Wien. Bereits in der Nacht hatte das Komitee nach Gesprächen mit dem UN-Sondergesandten Staffan de Mistura auf Twitter von einem "Boykott" der Gespräche in Sotschi gesprochen. De Mistura wird nach anfänglichem Zögern jetzt doch als UN-Vertreter an dem Treffen teilnehmen.

Russland hat für Anfang der kommenden Woche weit über 1000 Teilnehmer zu einem "Kongress der Völker Syriens" nach Sotschi eingeladen. In dem russischen Schwarzmeerort sollen nach den Plänen Moskaus Vertreter aller Volks- und Glaubensgruppen in Syrien über die Zukunft des Landes beraten. Russland ist ein enger Verbündeter des syrischen Präsidenten Baschar ...

