von Martin Reim, €uro am Sonntag Böse Zungen könnten behaupten, dass es sich um eine Gedenkmünze für politische Korrektheit handelt. Am 30. Januar erscheint ein Geldstück, das an den 100. Geburtstag des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt erinnert. Neben dem Gesicht des Geehrten, der vor zwei Jahren starb, ist auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...