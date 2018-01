Die Grünen haben Robert Habeck und Annalena Baerbock zu neuen Parteichefs gekürt. Beide stehen für den Realo-Flügel. Doch auf einem hochemotionalen, chaotischen Parteitag setzten sie eher linke Akzente.

Die Grünen haben erstmals eine Realo-Doppelspitze: Auf einem hochemotionalen, chaotischen Parteitag haben die Grünen den Kieler Vizeministerpräsidenten Robert Habeck (48) und die Brandenburger Klimapolitikerin Annalena Baerbock (37) zu neuen Parteichefs gewählt. Sie lösen Cem Özdemir und Simone Peter ab, die nicht mehr antraten.

Habeck und Baerbock stehen für den Realpolitischen Flügel der Grünen - setzten in ihren Reden aber deutlich linke Akzente. Habeck will nichts weniger als an die radikalen Anfänge der Partei anknüpfen, die 2020 ihren 40.Geburtstag feiern wird. Baerbock kündigte an, die kleinste Oppositionspartei im Bundestag müsse nun wieder verstärkt "auf die Straße gehen" - vor allem für den Klimaschutz.

Insbesondere Cem Özdemir hatte bisher einen kurzen Draht zur Wirtschaft etabliert, nun wird der Ton wieder schärfer - vor allem wenn es um Großkonzerne und Superreiche geht.

Habeck kritisierte den "teilweise schamlosen Reichtum" in Deutschland - "nicht weil wir nicht gönnen können, sondern weil uns die Menschen an den Rändern nicht verloren gehen dürfen". Daher will er Kapitaleinkünfte ...

