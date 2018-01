Seit einem Jahr sind rund 500 deutsche Soldaten an der Ostflanke der Nato stationiert. Ihr Auftrag: Russland die Zähne zeigen. Denn einem Angriff aus dem Osten könnten die Nato-Kampftruppen nicht standhalten.

Es wird wieder rotiert in Rukla. Panzer werden auf Schienen verladen, Container verfrachtet, Waffen verpackt. Hunderte Panzergrenadiere aus Sachsen brechen diese Tage auf dem litauischen Stützpunkt ihre Zelte ab. Sie werden vom Jägerbataillon 292 aus Donaueschingen abgelöst. Mit dem Wechsel ist die Bundeswehr seit genau einem Jahr an der Nato-Ostflanke stationiert. Rund 500 deutsche Soldaten sollen Russland dort die Zähne zeigen. Auftrag: Abschreckung.

Die ehemaligen Sowjetrepubliken und heutigen EU-Länder im Osten des Bündnisgebiets haben Angst. Seit sich Moskau die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim 2014 einverleibt hat, wächst im Baltikum die Sorge vor einer russischen Invasion - folglich wuchs auch die Präsenz der Nato dort. Die Allianz schickte Bataillone von jeweils 1000 Soldaten nach Estland, Lettland und Litauen sowie Polen - die größte Truppenverlegung der Nato Richtung Osten seit Ende des Kalten Krieges.

Die Bundeswehr führt den Gefechtsverband in Litauen an. Die Soldaten sind in Rukla stationiert, nur 100 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Hier üben sie mit anderen Nationen in den Wäldern den Ernstfall, die Militärmanöver nennen sich "Iron Wolf" oder "Flaming Thunder". So bedrohlich die Namen klingen mögen: Es geht in den Übungsszenarien nicht darum, den Feind im Ernstfall zu besiegen. Die paar Tausend Soldaten hätten einer russischen Invasion wenig entgegenzusetzen. Moskau wertet die Nato-Präsenz an seinen Grenzen dennoch als Provokation.

Es handle sich um eine "defensive Reaktion" auf Russlands ...

