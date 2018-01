Eine neue Generation Hochleistungsrechner soll Verkehrschaos auflösen, Medizin wirksamer machen - und Datenverschlüsselungen knacken. Wie Quantencomputer funktionieren, welche Hoffnungen und Sorgen sie wecken.

Verstopfte Straßen, Staus und rote Ampeln - mit dem Auto aus Peking heraus zum Flughafen zu fahren kostet Zeit, Geld und Nerven. Martin Hoffmann will dieses Chaos, durch das sich tagtäglich Tausende Taxen quälen, beenden. Mit einem einzigen Knopfdruck.

Auf einem Flachbildschirm zeigt der IT-Chef von Volkswagen eine Übersicht der Straßen, die aus der Innenstadt zum Flughafen führen. Bewegungsdaten von mehr als 10.000 Taxen in der Stadt geben ein Bild davon, wo in der Stadt der Verkehr stockt: Der Weg zum Flughafen sieht aus wie eine Kette roter Perlen. Dann lässt Hofmann einen Superrechner für jedes Taxi zum Airport die schnellste Route berechnen. Das Kartenbild ändert sich. Die Fahrzeuge verteilen sich auf mehrere Strecken. Und statt roter Flecken zeigen grüne Linien, wo der Verkehr zum Flughafen fließen könnte.

Zumindest in einer Simulation können die Forscher das Verkehrschaos in Chinas Hauptstadt bereits auflösen. Es ist ein erster wichtiger Schritt, um möglich zu machen, was bisher nur theoretisch denkbar war. Und zwar nicht nur in Peking, sondern auch in Metropolen wie New York, London oder Paris. Dazu setzen die Informatiker von Volkswagen auf einen Spezialrechner des kanadischen Unternehmens D-Wave, der nicht nur das Leben von Reisenden revolutionieren dürfte. Denn dieser Computer schafft, woran bislang selbst der stärkste Server der Welt scheitert: Er berechnet die Routen für jedes einzelne Fahrzeug in Echtzeit. Den erforderlichen Aufwand, rund 200 Milliarden Rechenoperationen, erledigt er in gerade einmal zehn Millisekunden: Die D-Wave-Maschine ist eines der ersten verfügbaren Exemplare einer neuen Generation extremer Hochleistungsrechner, sogenannter Quantencomputer.

Atome werden zu Computern

Die revolutionären Rechenmaschinen versprechen einen exponentiellen Leistungsschub gegenüber traditionellen Computern. Sie besitzen die Fähigkeit, Aufgaben gleichzeitig und dramatisch schneller zu lösen - und manche anspruchsvolle Aufgaben überhaupt erst rechnen zu können. Die Idee zu solchen Maschinen hatte der US-Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman bereits Anfang der Achtzigerjahre. Doch gut drei Jahrzehnte lang blieb sie nur - eine Idee, ein theoretisches Konzept.

Nun aber bekommen die Entwickler die Technologie in den Griff, bei der kleinste atomare Teilchen - Quanten - die Rechenoperationen ermöglichen. Die daran geknüpfte Hoffnung ist groß. Pharmahersteller erwarten, dank der Quantenrechner Krankheitsauslöser besser verstehen und neue Behandlungsmöglichkeiten entwickeln zu können. Industrieforscher wollen Eigenschaften neuer Werkstoffe binnen Stunden simulieren, um sich aufwendige Tests zu ersparen. Und Volkswagen sucht mit den Spitzenrechnern nach Konzepten für die Mobilität von morgen. "Wenn Millionen autonomer Fahrzeuge über die Straßen rollen, braucht es Algorithmen, die für einen optimalen Verkehrsfluss sorgen", sagt IT-Chef Hofmann. "Die Rechenleistung dafür bieten nur Quantencomputer - und wir wollen zu den Ersten gehören, die sie einsetzen."

Auch Geheimdienste loten die neuen technologischen Möglichkeiten aus. Quantenrechner könnten Verschlüsselungen aushebeln - und den Behörden ganz neue Einblicke geben.

Die Technologie macht derzeit deutliche Leistungssprünge. Zugleich verlässt sie den akademischen Raum, gerät in den Fokus von Politik und Wirtschaft und wird kommerzialisierbar: Die EU will mit einer Milliarde Euro die Zusammenarbeit von Forschung und Wirtschaft bei Quantencomputern fördern. IBM, Intel und Google, aber auch Start-ups wie eben D-Wave bauen erste Testrechner. Intel ist mit rund 50 Millionen Dollar beim niederländischen Quantenforschungszentrum Qutech in Delft eingestiegen. Das US-Start-up Rigetti hat bei Risikokapitalgebern wie Andreessen Horowitz und Y Combinator 64 Millionen Dollar eingesammelt. VW forscht mit Google und D-Wave; Konkurrent Daimler hat sich mit IBM verbündet. Und der Finanzkonzern JP Morgan will testen, wie sich komplexe Risikoberechnungen massiv verbessern lassen.

Jeder kann Quantencomputer gratis testen

