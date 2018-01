Nach mehr als zwei Monaten Arrest ist der saudische Prinz Al-Walid bin Talal wieder auf freiem Fuß. Der Milliardär wurde erst vor rund zwei Monaten im Zuge einer beispiellosen Verhaftungswelle festgenommen.

Der saudische Prinz und Milliardär Al-Walid bin Talal ist nach mehr als zwei Monaten Arrest wegen Korruptionsverdachts wieder frei. Er halte sich in seinem Palast in der saudischen Hauptstadt Riad auf, hieß es am Samstag aus Kreisen der Königsfamilie. Im Zuge einer beispiellosen Verhaftungswelle war bin Talal, der laut Forbes zu den reichsten Menschen der Welt gehört, ...

