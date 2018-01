Liebe Leser,

MCD hat im 3. Quartal den Gewinn kräftig gesteigert. Der Großteil des Gewinnzuwachses von 47% lag allerdings an einem einmaligen Ereignis. Für 850 Mio $ wurden die unternehmenseigenen Restaurants in Hong Kong und China veräußert. Dadurch sank der Umsatz, allerdings hat der dann zugenommene Anteil an Franchise-Gebühren, Miete und Tantiemen dafür gesorgt, dass MCD profitabler geworden ist. Die operative Marge sprang von 33 auf 38%. Das Absatzwachstum ging im Vergleich zum Vorquartal ... (Volker Gelfarth)

