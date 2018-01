Edinburgh, Schottland (ots/PRNewswire) -



Bachmann & Welser Capital Ltd ("Bachmann & Welser"), der expandierende Spezialist für Standby Letters of Credit (SBLC), Trade Finance und andere Bankinstrumente, freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit Blend Financials Services Ltd ("Blend"), einem im Jahre 1997 gegründeten indischen Unternehmen mit Schwerpunkt auf Handelsfinanzierung, Corporate Advisory, Finanzberatung und Projektförderung bekanntgeben zu dürfen. Blend verfügt über Niederlassungen in Dubai, Großbritannien, Singapur, Kenia, den USA und Indien.



Highlights:



- Unterzeichnung eines MoU mit Trade Finance-Spezialist Blend Financial Services Ltd - Bachmann & Welser und Blend werden zusammenarbeiten, um Finanzierungslösungen für Kunden weltweit bereitzustellen - Bachmann & Welser wird seine Aktivitäten auf Südamerika und Südostasien ausdehnen - Das Abkommen gilt für ein Jahr



Im Rahmen der Absichtserklärung wird Bachmann & Welser für einen Zeitraum von einem Jahr mit Blend zusammenarbeiten, um Finanzierungsmöglichkeiten für Handelsgeschäfte zu sondieren. Beide Parteien sind der Ansicht, dass es im Bereich Handelsfinanzierung eine Reihe von Möglichkeiten gibt, die es zu auszuloten gilt.



Edward Bachmann, Bachmann & Welsers CEO, kommentiert: "Wir sind sehr erfreut, diese Absichtserklärung mit Blend Financial Services Ltd bekanntgeben zu können und freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Unternehmen eine starke Präsenz in Indien und darüber hinaus aufzubauen. Blend ist ein wichtiger Akteur im asiatischen Trade Finance und unterhält Partnerschaften mit zahlreichen großen Namen".



"Unsere kombinierte Erfahrung in der Handelsfinanzierungsbranche versetzt uns in die Lage, innovative, zuverlässige und sichere Lösungen für unsere Kunden, insbesondere in den Emerging Markets, schaffen zu können. Das langjährig erworbene Fachwissen unseres Teams ist ausschlaggebend für die Anbahnung von Kooperationen und Sicherstellung der Zusammenarbeit mit hochwertigen Partnern wie Blend".



Informationen zu Bachmann & Welser Capital



Bachmann & Welser Capital Ltd ist ein in Großbritannien ansässiger Standby Letter of Credit- und Trade Finance-Spezialist. Das von erfahrenen ehemaligen City of London-Kapitalgebern und Investmentbankern gegründete Unternehmen ist durch seine weltweiten Partnerschaften in der Lage, seinen Kunden einzigartige Finanzlösungen anzubieten.



Weiterführende Informationen finden Sie unter: http://www.bachmannwelser.com. Alternativ können Sie uns auch telefonisch unter folgender Rufnummer erreichen:+44(0) 131-357-0361.



Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte:



Sarah Atkins



Media Relations Officer



Sarah.Atkins@bachmannwelser.com



