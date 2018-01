Einwohner einer Ortschaft ohne Apotheke müssen teils lange auf ihre Medizin warten. Ein neues digitales Projekt könnte künftig viel Zeit einsparen. Ganz ohne Papier geht es dann aber doch nicht.

Der direkte Draht zur Apotheke sieht aus wie ein Geldautomat. Die Sparkasse ist zufällig auch gleich ums Eck, denn die gibt es im schwäbischen Neidlingen. Es gibt auch einen Arzt und einiges mehr. Aber eine Apotheke hat der 1800-Einwohner-Ort südöstlich von Stuttgart nicht, und auch in der näheren Umgebung gibt es keine. Dieses Manko soll die "Digitale Rezeptsammelstelle" beheben und vor allem jenen Neidlingern, die nicht so mobil sind, weite Wege ersparen. Sie können ihre Rezepte künftig dort einscannen und digital an eine Apotheke senden, die ihnen die Medikamente nach Hause bringt.

Mit Infrastruktur-Sorgen plagen sich tausende kleine Kommunen in ganz Deutschland: Mal fehlt der Arzt, mal der Bäcker, mal der Supermarkt, mal die Bank. Stellvertretend für alle, denen die Apotheke fehlt, soll Neidlingen die neue Technik nun zwei Jahre lang testen, wie der Präsident des Deutschen und des baden-württembergischen Apothekerverbandes, Fritz Becker, erklärt. Ein zweites Pilotprojekt beginnt zeitgleich in Heusweiler-Kutzhof im Saarland, wo ebenfalls ein digitaler Rezeptsammler getestet wird - dort ist es die wetterfeste Outdoor-Variante, die eher einem Parkscheinautomaten ähnelt und draußen neben einer Arztpraxis steht. Beide Projekte hätten bundesweit schon großes Interesse geweckt, heißt es.

Herkömmliche Rezeptsammelstellen in Form eines Briefkastens gibt es schon lange, auch in Neidlingen und in Heusweiler-Kutzhof. ...

