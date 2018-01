Liebe Leser,

auch im 1. Halbjahr fand DO & CO nicht zu alter Stärke zurück und musste in allen Sparten zum Teil spürbare Umsatzrückgänge hinnehmen. So ist der Umsatz der größten Sparte Airline Catering um 7,4% auf 304 Mio € gesunken. Für den Rückgang ist vor allem die drastische Abwertung der türkischen Lira gegenüber dem Euro verantwortlich. Im 2. Quartal hat DO & CO in Los Angeles eine Gourmetküche auf modernstem Stand der Technik eröffnet. Der Los Angeles International Airport ist mit ... (Volker Gelfarth)

