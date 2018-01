Liebe Leser,

die Geschäfte bei Hasbro liefen zuletzt gut, vor allem weil es dem Konzern gelungen ist, Kontakte in die Filmindustrie zu knüpfen und die Rechte an den Disney-Puppen zu sichern. Zu Transformers und Mein kleines Pony hat Hasbro sogar eigene Hollywood-Filme produziert. Die klassische Spielzeug-Branche leidet unter der digitalen Konkurrenz und sucht neue Geschäftsmöglichkeiten. Zuletzt war der wichtige Händler Toys'R'Us in die Pleite gerutscht. Die Insolvenz macht Hasbro zu ... (Volker Gelfarth)

