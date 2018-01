Liebe Leser,

Die DEAG ist mit der Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den fortgeführten Bereichen nach dem 3. Quartal mit der eingeschlagenen Strategie auf dem richtigen Weg zu nachhaltiger Profitabilität. So wuchs das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in den ersten 9 Monaten von 0,2 auf 1,1 Mio €. Sehr viel deutlicher fiel die EBIT-Steigerung mit 6,9 Mio € gegenüber dem bereinigten Vergleichswert des Vorjahres in Höhe von -5,8 Mio € (nach Berücksichtigung von Sondereffekten ... (Volker Gelfarth)

