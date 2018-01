Nach verlorener Leistungsfähigkeit und Herbizid-Skandal steht Monsanto unter Druck. Die Konkurrenz hat aufgerüstet, um auf dem milliardenschweren Soja-Markt anzugreifen. Aber auch die Mitbewerber haben Probleme.

Das Bayer-Übernahmeziel Monsanto muss um seine Vorherrschaft im 40 Milliarden Dollar schweren Soja-Markt in den USA bangen. Die Wettbewerber BASF und Dow Dupont stehen mit ihrem Angebot gentechnisch veränderter Sojabohnen in den Startlöchern, um dem weltgrößten Saatguthersteller auf diesem Gebiet den Rang abzulaufen. Dabei steht nichts weniger auf dem Spiel als die Kontrolle über den Exportschlager Soja - die USA sind der weltgrößte Produzent.

Der Markt kam in Bewegung, als die Monsanto-Saatgutlinie Roundup Ready - die gentechnisch verändert wurde, um gegen den Unkrautvernichter Glyphosat resistent zu sein - an Leistungsfähigkeit verlor. Denn immer mehr Unkräuter sind inzwischen selbst gegen das Herbizid immun. Hinzu kam ein landesweiter Skandal um Ernteschäden, die mit dem Monsanto-Unkrautvernichter Dicamba in Verbindung gebracht wurden.

In der amerikanischen Agrarbranche hat das für Verunsicherung gesorgt, vor allem bei kleineren Saatgut-Händlern. Sie haben Berge von Saatgut von verschiedenen Herstellern angehäuft, obwohl das erhebliche Mehrkosten verursacht. Aber sie tappen im Dunklen, welches Produkt die Landwirte in dieser Saison kaufen werden. Der Saatguthändler Great Heart Seed aus Illinois beispielsweise hat sich mit fünf Varianten gentechnisch veränderter Sojabohnen bevorratet. "Unser Job ist es eigentlich, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Wir wissen aber nicht, was diese sein werden", sagt Carl Peterson, Chef des Saatgutverkäufers Peterson Farms Seed im US-Bundesstaat North Dakota. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...