Kann, darf, soll man dazu überhaupt etwas schreiben? Vielleicht muss man sogar, wenn die Bundeskanzlerin an so einem Tag davon spricht, es sei eine Schande, dass jüdische Einrichtungen in Deutschland Polizeischutz bräuchten. Ausgerechnet jene Angela Merkel sagt das, die nach den Bundestagswahlen selbstgefällig erklärt hatte: "Ich kann nicht erkennen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...