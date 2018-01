Berlin (ots) - Volker Perthes, Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin, fordert eine gemeinsame Anstrengung aller EU-Staaten bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. "Wir dürfen einzelnen Osteuropäern nicht erlauben, sich aus dieser gemeinsamen europäische Herausforderung auszuklinken", sagte Perthes dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag".



