Liebe Leserin, lieber Leser, in dieser Woche erreichte der DAX ein neues Allzeithoch bei knapp 13.600 Zählern, um dann wieder zurückzufallen. Schlussendlich standen am Ende der Handelswoche 13.340 Punkte auf der Uhr. Das sind trotz des Abschlags vom Hoch von rund 2 Prozent nur 0,7 Prozent Wochenveränderung! Was sagt die Chartanalyse nach Point and Figure dazu konkret? Haben die Bullen im DAX versagt? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...