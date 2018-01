Liebe Leser,

Coca-Cola hat in den ersten 9 Monaten deutlich weniger umgesetzt und verdient. Verantwortlich für diese Entwicklung war im Wesentlichen das defizitäre Abfüllgeschäft, das Schritt für Schritt an die Franchisepartner zurückgeführt wird. Das klassische Getränkegeschäft ist dagegen um 1,2% auf 20,7 Mrd $ gewachsen. Während der Umsatz in der Region EMEA bei 5,6 Mrd $ stagnierte und in Asien um 2,5% auf 4,15 Mrd $ schrumpfte, wuchs er in Nord- und Südamerika um 3,3% auf 10,9 Mrd ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...