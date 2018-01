US-Außenminister Rex Tillerson lehnt den Bau einer zweiten Erdgasleitung von Russland nach Deutschland ab. Es bestehe sonst eine zu große Abhängigkeit gegenüber Russland. Auch Polen schließt sich der Kritik an.

US-Außenminister Rex Tillerson hat den Bau einer zweiten Erdgasleitung von Russland nach Deutschland kritisiert. "Die Vereinigten Staaten lehnen wie Polen die Pipeline Nord Stream 2 ab", sagte Tillerson am Samstag in Warschau. Die Leitung am Meeresboden der Ostsee untergrabe die Versuche der Europäer, sich weniger abhängig von russischen Gaslieferungen zu machen.

Tillerson sagte, die Erdgasleitung ...

