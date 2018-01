Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt ist auf dem Parteitag in Hannover bei der Wahl zum Parteirat abgestraft worden. Für die nur an Frauen zu vergebenen sieben Plätze in dem Gremium gab es acht Kandidatinnen - Göring-Eckardt fiel durch.

Bei der nächsten Wahlrunde, in der auch Männer für die verbliebenen sechs Plätze antreten durften, bat Grünen-Urgestein Reinhard Bütikofer in seiner eigenen Bewerbungsrede darum, Göring-Eckardt doch noch zu wählen. Unter insgesamt 14 Kandidaten kam sie mit gerade 50,1 Prozent Zustimmung unter die ersten sechs und zog mit denkbar knappem Ergebnis doch noch in den Parteirat ein.