Die MeToo-Bewegung hat das Thema Sexismus weltweit in den Fokus gerückt. Dass auch hierzulande in der Politik gerade junge Politikerinnen unter Belästigung und Anzüglichkeiten leiden müssen, zeigt nun eine Umfrage.

Eine ganze Reihe von Politikerinnen in Jugendorganisationen deutscher Parteien beklagt Sexismus und sexuelle Belästigung bei der politischen Arbeit. Das berichtete das Portal "HuffPost" am Samstag unter Berufung auf eine Befragung von Politikerinnen der fünf größten Jugendorganisationen - also der Jungen Union, Jusos, Jungen Liberalen, Linksjugend und Grünen Jugend.

Das Portal hatte nach eigenen Angaben rund 250 jungen Frauen aus den verschiedenen Nachwuchsorganisationen einen Fragebogen zugeschickt, die Rückmeldungen konnten anonym erfolgen. 95 Frauen antworteten, zusätzlich führte die "HuffPost" nach eigenen Angaben rund 20 persönliche Interviews.

