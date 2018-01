Liebe Leser,

die Aktie von Nordex hat in den vergangenen Wochen die Börsen in Atem gehalten. Chartanalysten bleiben allerdings nach Ablauf der zurückliegenden Handelswoche der Meinung, der Titel sei in einem Aufwärtstrend und könne mehr als 25 % aufsatteln. Konkret: Die Aktie ist seit Mitte November in einem charttechnisch nachhaltigen Aufwärtstrend, wie sich nun herauskristallisiert. Dabei sind die Kurse über verschiedene Widerstandsmarken hinweg sogar an die runde Hürde von 10 Euro herangekommen, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...