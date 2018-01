Liebe Leser,

Deere hat in seinem 2. Quartal von einer leicht gestiegenen Nachfrage und einer Erholung der Landmaschinenverkäufe in Südamerika profitiert. Von Februar bis April stieg der Umsatz um 5% auf 8,29 Mrd $; davon wurden 7,26 Mrd $ mit Maschinen erwirtschaftet. Der Gewinn betrug 802,4 Mio $; das waren fast zwei Drittel mehr als im Vorjahr. In der Maschinensparte legte der Umsatz um 2% und das operative Ergebnis (EBIT) um 61% auf 1,11 Mrd $ zu.

Deere kauft für 4,4 Mrd € die

