28.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der globale Marktausblick der Erste Group-Analysten: Der Aufschwung an den globalen Aktienmärkten dauert auch letzte Woche an. Die wichtigsten US-Leitindizes, wie beispielsweise der S&P 500 , Nasdaq 100, Dow Jones und der Russell 2000 befestigten sich jeweils um ca. 1,5%. Die Performance seit Jahresbeginn liegt für diese Indizes in einer Spanne von +4,3% Russell 2000 und +8,1% (Nasdaq 100). Der Aufwärtstrend des Euros versus USD hatte einen bremsenden Einfluss auf die Tendenz der europäischen Leitindizes. Der Dax veränderte sich im Wochenvergleich...

Den vollständigen Artikel lesen ...