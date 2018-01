der DAX schloss zum Ende der 4. Kalenderwoche bei 13340 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 13434 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche vom 22. bis 26. Januar um 94 Zähler oder 0,7 Prozent tiefer. Obwohl der Index zur Wochenmitte ein neues Allzeithoch bei 13597 Punkten markierte, ging es dennoch nicht weiter voran, denn noch am selben Handelstag setzten Abgaben ein, die bis zum Ende der vergangenen Woche die Tendenz bestimmten und auf Wochensicht ein negatives Ergebnis einbrachten.

Zumindest gestaltete sich der Ausklang ins Wochenende einigermaßen freundlich. In der nächsten Woche dürfte der Blick der Anleger auf die an Fahrt aufnehmenden Berichtssaison gelenkt werden. Aus dem DAX legen unter anderem Daimler am Donnerstag und die Deutsche Bank am Freitag ihre Quartalszahlen vor. Zudem steht die Federal Reserve mit der FOMC-Sitzung auf der Agenda. Nach dem World Economic Forum in Davos in der letzten Woche ein weiterer Termin, bei dem die Marktteilnehmer ganz besonders auf die Wortwahl der Akteure achten werden.

Charttechnisch erreichte der DAX auch in der letzten Wochen zwar ein Hoch, das über denen der vorherigen Wochen und ebenso über dem bisherigen Rekordstand bei 13526 Punkten lag. Jedoch kam er auf diesem Nivau nicht weiter voran. Der Index konnte sich am Freitag weitgehend über der Marke von 13300 Punkten halten. Der Leitindex versuche eine zögerliche Bodenbildung im unteren Trendkanalbereich im Tageschart. Entwarnung könne aber weiterhin nicht gegeben werden. Der DAX könne aber möglicherweise bis etwa 13380 Punkte nach oben ziehen.

In der Folge dürfte der Index aber erneut nachgeben und Kurs auf 13000 Punkte nehmen. Unter 13000 Punkten würde sich die Lage für den Index nochmals eintrüben. Der DAX könnte dabei an einem Wendepunkt stehen. Denn bereits unterhalb von 13600 Punkten scheint eine größere Korrektur möglich! Aus dem Monatschart würde sich im historischen Vergleich sogar ein langfristiges Rückschlagspotenzial bis unter 11000 Punkte ergeben, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag.

Infineon: 135 Prozent p.a. in 7 Wochen

(23.01.2018) In einem Aufwärtstrendkanal bewegt sich derzeit die Aktie der im DAX notierten Infineon. Mit einem StayHigh-Optionsschein auf die Aktie von Infineon mit einer Schwelle bei 22 Euro können risikofreudige Anleger in nur wenigen Wochen bis Mitte März eine hohe Seitwärtsrendite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...