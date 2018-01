Die nächste Börsenwoche dürfte ziemlich hektisch werden. Es steht eine Flut von Konjunkturdaten und Firmenzahlen an - negative Überraschungen nicht ausgeschlossen. Vor allem der starke Euro macht Investoren Sorgen.

An Fundamentaldaten und Unternehmensnachrichten mangelt es in der kommenden Woche definitiv nicht: Eine Flut von Konjunkturdaten und Firmenbilanzen wird Anleger auf Trab halten. "Mit der aktuellen Berichtssaison zum vierten Quartal 2017 steht nun ein Test an, ob die hohen Erwartungen auch erfüllt werden können", sagt Michael Bissinger, Analyst bei der DZ Bank. "Die bisher veröffentlichten Unternehmensberichte haben den Markt überzeugt."

Die Aktienmärkte sind insgesamt sehr stark ins neue Jahr gestartet. Rund um den Globus konnten die Indizes neue Allzeithochs markieren. Und auch bei den Unternehmen läuft es rund. Der US-Markt blicke sehr optimistisch in die Zukunft und erwarte für 2018 ein Gewinnwachstum von 16 Prozent bei den Unternehmen im S&P 500, "was ausgewöhnlich hoch ist", wie Bissinger sagt. Die fundamentalen Aussichten für Aktieninvestoren seien somit außergewöhnlich gut. "Gegenwind könnte hingegen von der inzwischen hohen Bewertung kommen."

Das ist allerdings nicht der einzige potenzielle Störfaktor in der kommenden Woche. "Zwar könnten starke Bilanzzahlen in den nächsten Wochen für positive Impulse sorgen", weiß Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Sollte der Euro weiterhin steigen, wäre der Traum von 14.000 Punkten aber zunächst einmal ausgeträumt." Die Gemeinschaftswährung verteuerte sich in den vergangenen Tagen um etwa zwei Prozent und kletterte zeitweise auf ein Drei-Jahres-Hoch von 1,2536 Dollar - der größte Wochengewinn seit mehr als einem halben Jahr.

Ein starker Euro belastet die heimische Wirtschaft, schließlich schmälert er die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Unternehmen auf dem Weltmarkt. Diese Sorgen waren auch der Grund dafür, dass der Dax sein Rekordhoch von 13.596 Punkten nicht halten konnte und in der vergangenen Woche etwa ein Prozent einbüßte. Allzu große Hoffnungen auf neue Dax-Rekorde sollten sich ...

