Historische Ereignisse

Dow Jones (WKN: 969420 / ISIN: US2605661048)

Heute blicken wir auf eine Woche zurück, die mit einigen historischen Ereignissen aufwarten konnte. Los ging das gleich am Montag, als in Paris und Berlin der 55. Jahrestag der deutsch-französischen Freundschaft gefeiert wurde, die im sogenannten Élysée-Vertrag geregelt wurde und die über 200 Jahre währende Erbfeindschaft zwischen Deutschen und Franzosen beendete - und damit ganz nebenbei auch den Grundstein für das starke Europa legte, in dem wir heute leben. Ebenfalls am Montag erblickte mein erstes Kind das Licht der Welt, womit das Datum 22. Januar von nun an auch für mich mit einem ganz persönlichen besonderen Ereignis verbunden sein wird. Nur einen Tag später schwang sich dann der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) in neue, historische Höhen und markierte bei 13.597 Zählern das neue Allzeithoch. In die Lüfte schwang sich tags drauf US-Präsident Trump, der zum Weltwirtschaftsforum nach Davos eilte, um dort seine ganz eigene Interpretation der historischen Bedeutung seiner Abschottungspolitik zu erläutern. Während Trump in Zürich landete, sprang der ifo-Geschäftsklimaindex ebenfalls auf eine neues Rekordhoch, zumindest in Sachen Klima und Lage. An der Wall Street fallen ohnehin täglich neue Rekorde, und auch Gold, der Euro sowie der Ölpreis setzten zu neuerlichen Höhenflügen an. Dazu der erste EZB-Leitzinsentscheid im neuen Jahr mit einem enttäuschenden Auftritt Mario Draghis, viel mehr Spektakel geht kaum. Versuchen wir daher, die Vorkommnisse einzuordnen:

Den vollständigen Artikel lesen ...