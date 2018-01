Verbund mit Facts zum Kraftwerk Kreuzbergmaut >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitouts: Erste und RBI im... » ATX schließt etwas fester, Wienerberger... Verbund Das Kraftwerk Kreuzbergmaut wurde von 1993 bis 1995 erbaut und war die Basis für den Ausbau des Bereichs "Mittlere Salzach" zwischen Schwarzach und Werfen. Zwei horizontale Kaplan-Rohrturbinen erzeugen im jährlichen Durchschnitt etwa 80 GWh Strom. Das Gemeinschafts-Kraftwerk Kreuzbergmaut ist ein Laufkraftwerk an der Salzach und an der mittleren Salzach bei Pfarrwerfen in Salzburg gelegen. >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Uniqa freut sich mit Bernadette Schild >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum...

