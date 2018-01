Liebe Leser,

der Einzelhandelskonzern Sears schrieb auch im 4. Quartal 2016 rote Zahlen. Der Verlust erreichte 607 Mio $. Im Gesamtjahr summierte sich das Defizit auf 2,22 Mrd $. Weil weitere 162 unprofitable Geschäfte geschlossen wurden, erreichte der Umsatz nur noch 22,1 Mrd $. Zudem kamen immer weniger Kunden in die Läden und so fiel der Umsatz auf vergleichbarer Fläche um 7,4%. Das ist der Umsatz in Geschäften, die schon länger als 1 Jahr geöffnet sind. Mit dem "Shop Your Way"-Programm, ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...