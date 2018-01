Liebe Leser,

Carrefour legte starke Zahlen für das 1. Quartal vor. Demnach stieg der Umsatz um 6,2% auf 21,3 Mrd €. Insbesondere trug der Markt in Südamerika dazu bei, dass das Auslandsgeschäft deutlich stärker zulegte als die Verkäufe auf dem Heimatmarkt. Fortschritte bei den Hypermärkten der Atacadao-Kette sind die Hauptgründe für die positiven Nachrichten aus Brasilien. Die brasilianischen Geschäfte und die Einkaufscentersparte Carmila sollen noch in diesem Jahr an die Börse gebracht ... (Volker Gelfarth)

