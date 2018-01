MÜNCHEN (dpa-AFX) - Beschäftigte des Elektrokonzerns Siemens wollen zur Hauptversammlung am Mittwoch (31. Januar) in München ein Zeichen gegen den drohenden Jobabbau und Werksschließungen in der Kraftwerkssparte setzen. Vor der Münchner Olympiahalle, in der sich tausende Aktionäre von Vorstandschef Joe Kaeser über die Geschäftslage und die geplanten Einschnitte informieren lassen wollen, sei eine Protestaktion mit Delegationen mehrerer Siemens-Standorte geplant, sagte ein IG-Metall-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Man rechne mit etwa 300 Teilnehmern.

Der Konzern will wegen Nachfrageschwäche und Preisverfall in der Kraftwerks- und Antriebstechnik weltweit rund 6900 Stellen streichen, rund die Hälfte davon in Deutschland. Für zwei Standorte in Görlitz und Leipzig wurde die Schließung angekündigt, weitere Einschnitte sind in Berlin, Offenbach und Erfurt geplant. Arbeitnehmervertreter laufen Sturm gegen die Pläne. Auch zahlreiche Politiker hatten sich für den Erhalt der Arbeitsplätze starkgemacht./csc/DP/zb

ISIN DE0007236101

AXC0004 2018-01-28/09:56