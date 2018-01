MÜNCHEN (dpa-AFX) - Am Sonntag (9.00 Uhr) beginnt das wichtigste Event der Sportartikelbranche in Deutschland: In München öffnet die Sportartikelmesse Ispo ihre Pforten. Über 2800 Aussteller - die meisten davon aus dem Ausland - präsentieren bis zum Mittwoch in 16 Messehallen Neuheiten. Hauptthema der diesjährigen Ispo ist die Digitalisierung, die die Branche in zweierlei Hinsicht trifft: Online-Händler machen den traditionellen Sportgeschäften zunehmend zu schaffen. Gleichzeitig sind digitale Produkte wie Fitness-Armbänder oder GPS-Geräte ein großer Trend./cho/DP/zb

