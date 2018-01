DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die IG Metall hat nach den ergebnislosen Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg auch für Nordrhein-Westfalen ganztägige Warnstreiks angekündigt. Man werde am Montag in die Betriebe gehen und sich dafür das Votum der Mitglieder holen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft in Nordrhein-Westfalen am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Dann werde es in der kommenden Woche 24-stündige Warnstreiks geben. Für Aussagen, wie viele Betriebe davon betroffen sein könnten, sei es noch zu früh. Der Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen wollte sich am Samstag zunächst nicht äußern./stm/DP/zb

AXC0016 2018-01-28/10:13