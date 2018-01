Liebe Leser,

die von CEO Hayek angekündigte Aufholjagd im 2. Halbjahr 2016 ist ausgeblieben. Swatch hat 2016 einen deutlichen Nachfrageeinbruch erlitten. Die Zahlen konnten nicht wie prognostiziert an das Vorjahresniveau anknüpfen. Der Umsatz ging um 10,6% auf 7,5 Mrd SFr zurück. Die operative Marge verschlechterte sich auf 10,7%, und der Gewinn halbierte sich nahezu auf 574 Mio SFr. Die Dividende wurde auf 6,75 SFr gesenkt. Während sich die Absätze in Hongkong stabilisiert haben und in ... (Volker Gelfarth)

